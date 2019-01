später lesen Jetzt auch Fahrt am Freitagnachmittag Seniorenbus in Quierschied fährt nun freitagsvormittags Teilen

Seit 1. Juni 2018 bietet die Gemeinde Quierschied mit dem sogenannten Seniorenbus ein besonderes Angebot an. Da jedoch die Fahrt am Freitagnachmittag bisher weniger gut angenommen wurde, wird diese ab sofort auf den Vormittag verlegt, so die Verwaltung. red