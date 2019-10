Straßenbau : Sperrung wegen Arbeiten im Tunnel

(red) Eine Sperrung der Dudweiler Straße am Tunnel in Fischbach-Camphausen kündigt die Gemeinde Quierschied an für Samstag, 12. Oktober. Die Sperrung dieses Abschnitts der L 255 wegen Arbeiten an der Tunnelbeleuchtung dauert von 7 bis 19 Uhr.