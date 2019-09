Tipps für Konsumenten : Einkaufstraining mit der Verbraucherzentrale

Eine Ernährungsexpertin zeigt im Supermarkt, worauf es beim Einkaufen ankommt.

(red) Ernährungsexpertin Theresia Weimar-Ehl von der Verbraucherzentrale bietet am Dienstag, 24. September, an, mit ihr durch einen Supermarkt zu bummeln. Sie erwartet ihre Gruppe um 18 Uhr in Quierschied in den Räumen der Volkshochschule. Die VHS ist im Raum E 16 der Taubenfeldschule, Im Eisengraben 25.