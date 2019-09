Großeinsatz : Häuser in Quierschied wegen Explosionsgefahr evakuiert

Die Marienstraße in Quierschied war am Samstag für vier Stunden gesperrt. Foto: Feuerwehr Quierschied/Christian Peter

Quierschied Passanten stoppen die Feuerwehr, die auf dem Rückweg von einem Fehlalarm ist. Sie haben Gasgeruch wahrgenommen. Die Marienstraße in Quierschied wird abgeriegelt. Anwohner werden evakuiert, der Strom in mehreren Gebäuden abgestellt. Der Einsatz dauert vier Stunden.

Großeinsatz am Samstag in Quierschied: Häuser mussten wegen Explosionsgefahr evakuiert, die Stromversorgung gekappt werden. Was war passiert? Die Feuerwehr war gegen zwölf Uhr auf dem Rückweg von der Fachschule für Altenpflege in Fischbach. Dort hatte die Brandmeldeanlage für einen Fehlalarm gesorgt. In der Marienstraße wurde aus dem Fehlalarm ein Großeinsatz über vier Stunden. Passanten hatten dort ein Feuerwehrauto gestoppt, weil sie Gasgeruch aus einem Haus wahrgenommen hatten. Die Marienstraße wurde gesperrt, die Einsatzstelle weiträumig abgeriegelt.