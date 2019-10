Parken in der Stadtmitte : Marktplatz-Umbau in Quierschied

Quierschied Am Dienstag, 15. Oktober, beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt für die Umgestaltung der Quierschieder Ortsmitte. Der Marktplatz muss im Zuge des Umbaus bis zu dessen Ende am 30. April 2020 teilweise oder gar ganz gesperrt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red