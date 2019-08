Ausflugsziel : Gemeinde bietet Blick vom „Weißen Riesen“

Am Sonntag, 1. September, lässt sich ein riesiges Bergbau-Wahrzeichen entdecken.

(red) Eine Fahrt auf den Weißen Riesen, den Förderturm der ehemaligen Grube Göttelborn, bietet die Gemeinde Quierschied. Wer den Ausblick in 74 Meter Höhe erleben möchte, komme an diesem Sonntag, 1. September, um 10 Uhr auf den Parkplatz unterhalb der Cafécantine Flöz, Am Campus 2, in Göttelborn. Der Ausflug auf den Weißen Riesen, geeignet für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren, kostet je Teilnehmer zwei Euro.