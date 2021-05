Stadtrat tagt öffentlich : Schlehbachstraße ist Thema im Püttlinger Rat

Pütlingen Überschaubar sind diesmal die Tagesordnungspunkte der öffentlichen Püttlinger Stadtratssitzung am Mittwoch, 2. Juni, 17 Uhr, in der Stadthalle. Insbesondere geht es darum, welche Variante beim Straßen- und Gehwegausbau in der Schlehbachstraße genommen werden soll.

