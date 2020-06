ÖPNV : Was Buslinien im Köllertal kosten

Püttlingen/Riegelsberg Das sogenannte „Linienbündel G“ umfasst die in Püttlingen verkehrenden Buslinien 191 und 193 (Schülerverkehr) sowie die auch in Riegelsberg verkehrende Linie 192. Wegen geänderter Rahmenbedingungen bedurfte es eines neuen Vertrags über den Finanzierungs-Anteil der beiden Köllertal-Kommunen an den Buslinien, Vertragspartner ist der „Zweckverband öffentlicher Personennahverkehr auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken“ (ZPRS).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von mr