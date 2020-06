Naturschutz : Schüler-Einsatz für Bienen & Co.

Köllertal Ein Hektar Blühfläche für Bienen, Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten: Der Nabu Köllertal hat mit Hilfe von Schülern spezielles Saatgut auf Brachflächen ausgebracht. Zur Finanzierung werden alte Handys gesammelt.

Wildbienen – die finden Naturfreunde gerne auf Feuchtwiesen und Magerrasen, aber auch in der Nähe von Äckern, sagt Hans Joachim Schmidt, Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) Köllertal. Soweit es die Äcker betrifft, leben Wildbienen, aber auch andere Insekten, vor allem in den Ackerrandstreifen und auf Brachflächen. Diese seien aber in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere durch die Intensivierung der Landwirtschaft stark zurückgegangen. „Deshalb hat der Nabu Köllertal jetzt eine 40 Ar große ehemalige Ackerfläche in Püttlingen und eine 60 Ar große ehemalige Ackerfläche in Riegelsberg zu einer Blühfläche umgestaltet“, erklärt Schmidt. „Von Biolandwirt Valentin Puhl wurden die Flächen mit Pflug und Egge zunächst umgebrochen“, dann brachten an einem Wochenende fleißige Insektenschützer die „Tübinger Saatmischung“ aus, die dafür sorgen soll, dass bis in den November blühende Pflanzen Wildbienen, Hummeln und Schmetterlingen Nahrung bieten.