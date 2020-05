Kostenpflichtiger Inhalt: Kompromiss am Dienstag?

Saarbrücken Nach Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat jetzt auch die Union ein Konzept zur finanziellen Entlastung der Kommunen in Milliarden-Höhe vorgelegt. Statt einer Übernahme der Kassenkredite macht die CDU/CSU-Fraktionen einen anderen Vorschlag. Der Saarländische Städte- und Gemeindetag ist zufrieden und hofft auf einen Kompromiss.

Darin verabschiedet sie sich von der bisherigen Linie, dass die Finanzprobleme der Kommunen den Bund nichts angehen und allein Sache der Länder sind. Die Unionsfraktion lehnt eine Übernahme der Kredite durch den Bund zwar weiterhin ab, will den Kommunen aber an anderer Stelle entgegenkommen. So soll der Bund die Kommunen bei den Sozialausgaben entlasten, die als Hauptgrund für die steigende Verschuldung gelten.