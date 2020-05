Das Büffelfest am Köllerbach, hier ein Schnappschuss von 2019, wird es dieses Jahr nicht geben. Auch andere große Veranstaltungen in Püttlingen sind abgesagt, ebenso in der Nachbarstadt Völklingen. Foto: BeckerBredel

Püttlingen/Völklingen Aus den Städten Püttlingen und Völklingen kommen Absagen für große Veranstaltungen. So fällt in Püttlingen das komplette Sommerferienprogramm für Kinder aus, für das sich jedes Jahr viele Vereine und Institutionen engagieren.

Endgültig abgesagt ist zudem das Büffelfest an Fronleichnam, das in den vergangenen Jahren teils Tausende Besucher zu den Beweidungsprojekten am Köllerbach lockte. „Aufgrund der hohen Besucherzahlen können die momentan geltenden Hygienevorschriften bei einem solchen Fest nicht eingehalten werden“, heißt es bedauernd. So müssen die an dem Fest beteiligten Naturschutz treibenden Vereine dieses Jahr auch ohne die Einnahmen auskommen, die etwa für den Kauf von Tierfutter genutzt wurden. Die Beweidungsprojekte würden aber reibungslos weiter laufen und Spaziergänge entlang der Beweidungsprojekte sind in der Regel immer möglich.