Entscheidung vertagt : Stadtrat entscheidet später über Hallenbad-Öffnung

Wann das Sulzbacher Hallenbad wieder öffnet, entscheidet sich später. Foto: Elmar Müller Foto: KDI Sulzbach/Elma Müller

Sulzbach/Püttlingen Erst am 25. Juni soll beraten werden, wann das Bad in Sulzbach öffnet. Püttlingen ist in den Startlöchern.

Nachdem Frei- und Hallenbäder ab Montag, 8. Juni, theoretisch wieder öffnen dürfen, soll auch das Sulzbach Hallenbad wieder aufmachen. Das Wann und Wie ist allerdings noch offen: Der Sulzbacher Stadtrat hat die Entscheidung auf die nächste Ratssitzung am 25. Juni vertagt.

Anders das Hallenbad in Riegelsberg. Hier soll kommenden Montag wieder geöffnet werden (wir berichteten). Noch nicht entschieden ist über das Hallenbad im Püttlinger Trimm-Treff. Es befindet sich nach Aussage des kaufmännischen Betriebsleiters Stefan Hirschmann zur Zeit im „Standby-Betrieb“. Das heißt, Püttlingen könnte innerhalb von etwa zwei Wochen das Hallenbad betriebsbereit herrichten. „Uns liegen bislang aber keine Informationen vor, wann wir wieder öffnen können“, sagt Hirschmann.