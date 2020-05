Püttlingen/Sulzbach Knappschaftsklinikum Saar plant in Püttlingen und Sulzbach große Investitionen.

Allein für je fünf größten Projekte sind in Sulzbach für die kommenden Jahre Investitionen von rund 53,7 Millionen Euro geplant, in Püttlingen für rund 37 Millionen Euro. In Püttlingen wird bis Ende 2022 das Erdgeschoss, insbesondere der Eingangs- und Wartebereich mit Patientenaufnahme ausgebaut. Das Erdgeschoss soll dann auch komplett medizinischen Zwecken dienen, die bisher verbliebenen Teile der Verwaltung ins nahegelegene ehemalige Schwesternwohnheim ziehen. Im selben Gebäude soll die Station 12 für 8,4 Millionen Euro bis Ende 2022 zur „Vorzeige Geriatrie“ mit Aufenthalts- und Wohnbereich ausgebaut werden, „die jetzige Geriatrie läuft schon fast über“, so Andrea Massone. 10,8 Millionen Euro sollen bis 2028 in den OP-Bereich fließen, einschließlich eines neuen „Hybrid-OP“, der sowohl minimalinvasive Katheter- als auch große Eingriffe ermöglicht, was es den Patienten gegebenenfalls erspart, von einem in den anderen OP verlegt zu werden. Ein besonderes Augenmerk gelte auch der Orthopädie und nicht zuletzt der Neurologie: Schon jetzt habe man die größte Neurologie im Saarland, die zum Neurologischen Zentrum ausgebaut werden soll. Dort könnten dann auch spezielle Verfahren im Kampf gegen den Schlaganfall genutzt werden, wie bisher nur am Winterberg und in der Uni-Klinik in Homburg.