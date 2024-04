„Sollten sich schämen“ Paukenschlag in Sulzbach: Erstmals Haushaltssperre verhängt

Paukenschlag in Sulzbach: Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung erstmals in seiner Geschichte eine Haushaltssperre beschlossen. Die Abstimmung im Rat verlief einstimmig. Grund für die Sperre sind vorerst ausbleibende Fördermittel von der Bundes- und Landesregierung, um an der Mellinschule in Sulzbach weitere Container für die Schulklassen aufstellen zu können. Etwa 1,8 Millionen Euro soll das Ganze kosten. 900 000 Euro kommen von der Stadt Sulzbach, und 900 000 sollen als Fördermittel von Bund und Land kommen.