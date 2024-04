Wertstoff-Zentrum in Sulzbach „Die Leute drohen dann, sie werfen es in den Wald“ – Der Alltag auf einem Wertstoffhof

„Zwei Staubsauger“, sagt ein Mann, als er seinen Kofferraum öffnet. „Da müssen Sie dort hinten hin“, erklärt Anja Wachall und zeigt ihm, wo er seinen Müll abgeben soll. Wachall ist Teamleiterin am Wertstoff-Zentrum in Sulzbach. Sie empfängt die Kunden im Annahmebereich und schaut sich genau an, was sie dabei haben. Und wenn Wachall die Ware überprüft und ihr Okay gegeben hat, dürfen die Autos weiterfahren. Weiter im Inneren des Wertstoffhofes warten noch zwei Kollegen, die die Kunden einweisen, denn: „Für die Leute ist es schwer, sich zu behalten, wo sie mit dem Müll hin müssen, wenn sie drei oder vier verschiedene Sachen dabei haben“, erklärt die Teamleiterin.