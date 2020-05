Püttlingen „Vergnügungsstätte“ könnte Abwärtsspirale auslösen.

Der Stadt Püttlingen liegt der Antrag eines Geschäftsmannes vor, der im Stadtteil Köllerbach in der Sprenger Straße ein Ladenlokal umnutzen, umbauen und dort ein Wettbüro zur Vermittlung privater Sportwetten eröffnen wollte. Geplant war eine Öffnungszeit werktags bis 23 Uhr, sonn- und feiertags bis 22 Uhr. Der Stadtrat hat das Projekt am Dienstagabend einstimmig abgelehnt. Bereits 2012 hatte der Rat ein „Vergnügungsstättenkonzept“ für die Stadt auf den Weg gebracht, das empfiehlt, unter anderem in der Sprenger Straße „aufgrund der städtebaulich wichtigen und wahrnehmbaren Lage Vergnügungsstätten auszuschließen“.

Zudem bezieht sich die Stadt in der Verwaltungsvorlage zur Ratssitzung auf einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes zur Zulässigkeit von Wettbüros in Mischgebieten: Ein solche Wettbüro könne für den ganzen Bereich einen „Trading-Down-Effekt“ bedeuten, zu Deutsch: das Viertel könnte herunterkommen. Zumal dort aktuell zwei weitere Ladenlokale leer stehen und ein bisheriges Ladenlokal in eine Wohnung umgebaut wird. Das oben genannte Urteil stelle klar, das ein Wettbüro den „Vergnügungsstätten“ zuzuordnen sei und an der geplanten Stelle – zumal besonders abends für die Anwohner störend – unzulässig.