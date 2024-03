Umweltfreundliche Mobilität Sulzbach investiert weiter ins Radfahren

Zuletzt wurde auch die Korziliusbrücke mit einem neuen Belag versehen und die Erhöhung des Schutzgeländers fertiggestellt. Die Korziliusbrücke, die sich der Salmstraße anschließt, überquert den Bahndamm in Richtung Wohngebiet Goldene Au. Über sie soll fortan den Schülern, die mit Bahn und Rad in Sulzbach ankommen, eine sichere Verbindung mit dem Sportzentrum Mellin und den dort ansässigen Schulen gewährleistet werden. In diesem Jahr konzentrieren sich die Pläne noch mehr darauf, die Sulzbacher Stadtteile und die Nachbarorte besser an das Zentrum von Sulzbach anzubinden. Dafür hat die Stadt 83 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Dabei achtet die Stadt darauf, alle Fördergelder des Bundes oder des Landes in Anspruch nehmen zu können.