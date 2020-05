Stadt Püttlingen will Radwegenetz verbessern

Die Stadt Püttlingen will ihr Radwegenetz verbessern, zunächst soll ein Zuschuss aus der Landeskasse beim Finanzieren der Planung helfen. Foto: ZB/Sven Braun

Püttlingen Einstimmig hat der Püttlinger Stadtrat ein Radwegekonzept für die Köllertal-Stadt angestoßen. Bereits im Februar waren dafür 50 000 Euro in den städtischen Haushalt eingestellt worden, eine Förderung von bis zu 80 Prozent des Landes sei möglich, heißt es in der Verwaltungsvorlage zur Stadtratssitzung.

Wie nun die Saarbrücker Arbeitsgemeinschaft „VeloBüro Saar/BSBI, beratende Ingenieure“ für die Stadt Püttlingen errechnete, werde das Konzept wohl nur knapp 38 000 Euro kosten. Das übrig gebliebene Geld soll dann schon in die Umsetzung des Konzeptes einfließen.

In der Vorlage heißt es zudem: „Vor dem Hintergrund des Klimawandels sollte das Ziel eines solchen Konzeptes an erster Stelle die Reduzierung des motorisierte Individualverkehrs im Alltag sein.“ Eine finanzieller Zuschuss zu entsprechenden Konzepten „zur Verbesserung des Alltagsverkehrs“ ist möglich über die „Richtlinien zur Förderung regionaler Kliaschutzprojekte und der Elektro-Fahrrad-Mobilität im Saarland“ (EMOB). Durch den Stadtratsbeschluss geht nun ein entsprechender Förderantrag an das Wirtschaftsministerium.