Polizeieinsatz am Freitagabend Gaststätten-Streit in Sulzbach eskaliert – Mann schwer verletzt

Ein Mann hat bei einem Streit mit einem flüchtigen Bekannten in Sulzbach mehrere Stichverletzungen erlitten. Das teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Samstagmorgen, 6. April, mit. Demnach waren die beiden Männer am späten Freitagabend um 22.20 Uhr in einer Gaststätte zunächst verbal aneinandergeraten. Dann verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Ravanusaplatz in der Nähe des Lokals, wo einer der Männer den anderen im Bereich des Oberkörpers verletzt haben soll.