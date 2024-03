Stadtverwaltung investiert große Summe Sulzbacher Verwaltung wird digital

Allein für diese Umwandlung von Papier in Dateien beschloss der Stadtrat eine Summe von 250 000 Euro. Zertifizierte Fremdfirmen wurden zusätzlich zum eigenen Personal zur Umsetzung engagiert. Historisch wertvolle Akten, wie beispielsweise die Baupläne des Rathauses aus dem Jahr 1903, seien nur mit Handschuhen angefasst und nach der Digitalisierung wieder sorgfältig in Papierform archiviert worden. „Alles, was einen historischen Wert hat und von gesetzlichen oder sonstigen Vorgaben festgelegt wird, bleibt in Papierform erhalten. Wie viele Akten digitalisiert worden sind, ist schwer zu sagen“, sagt der Bürgermeister. Klar ist, dass durch die Digitalisierung Personal bei der Einlagerung, Sortierung und Sichtung von Akten eingespart werden könne. Arbeitsprozesse könnten per Mausklick schneller und effektiver beendet werden. Große Mengen von Papier werden gespart. Platzraubende Archive können aufgelöst und die Räume anderweitig genutzt werden. „Das Digitalisieren hat erheblichen Platz geschaffen. Wie groß die Fläche ist, kann noch nicht abschließend beantwortet werden, da der Prozess noch nicht komplett abgeschlossen ist“, sagt der Bürgermeister.