Riegelsberg Die Riegelsberger Verwaltung und die Gemeinderatsfraktionen planen umfangreiche Hilfen für die örtlichen klein- und mittelständischen Unternehmen, auch sollen kulturelle und kulinarische Angebote möglich gemacht werden, um ein wenig Normalität zurückzubringen.

Dazu gab es am Montagabend mehrere Anträge im Gemeinderat, denen geschlossen zugestimmt wurde. Alle Parteien betonten, dass man keinen „politisch motivierten Überbietungswettbewerb“ starten, sondern echte Hilfe anbieten möchte. So schlägt die CDU vor, Einkaufsgutscheine („Riegelsberger Taler“) auszugeben und in den Sommerferien spezielle Kinderprogramme zu starten. Zudem sollen Gewerbe- und Grundsteuern für Betriebe sowie Abschlagszahlungen ans Wasserwerk gesenkt werden. Die SPD schlägt vor, dass auf dem Riegelsberger Marktplatz sowie in Pflugscheid und Walpershofen abwechselnd Verkaufs- und Fahrgeschäfte, Spiel- oder Essenbuden aufgestellt werden, sowie in Absprache mit der örtlichen Gastronomie Unterhaltungs- und Menüangebote ermöglicht werden – ohne Stand- oder Nebenkosten. Die Linke regt an, schnelle finanzielle Hilfen für Gastronomen auszuzahlen.