Saarbrücken : „Patchwork-City“ förderte Zusammenhalt

Im Rahmen des Projektes „Patchwork-City“ demonstrierten 2018 junge Menschen in der Metzer Straße: (v.l.) Marie Gottfried, Bettina Ney und Mathias Schwemm. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Projektleiterin Martina Meyer zog Bilanz im Saarbrücker Ausschuss für soziale Angelegenheiten und Integration

Drei Jahre Projekt „Patchwork-City“ sind vorbei. Zeit für einen Rückblick. „Wir wollten die Stadt gesellschaftlich fitter machen und den Dialog intensivieren“, erklärte Projektleiterin Martina Meyer am letzten Mittwoch im Ausschuss für soziale Angelegenheiten und Integration.

Kurz: Der allgemeine Zusammenhalt in Saarbrücken vor allem vor dem Hintergrund der Migration sollte gestärkt werden. Dabei legte man zum Start des Projekts Anfang 2017 den Fokus erst mal auf die „Ankunftsgebiete“. Dort, unter anderem im Glockenwald auf der Folsterhöhe, auf der Bellevue oder der Rußhütte, würden besondere Anstrengungen zur Integration unternommen, etwa durch Kitas und Schulen. Aber auch durch Geschäfte, in denen „internationale Waren und Dienstleistungen“ angeboten würden, wie Meyer ausführte. All diese Akteure solle man „nicht alleine lassen, sondern stärken“.