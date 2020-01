Heusweiler : Unbekannter streift Kombi und macht sich aus dem Staub

Heusweiler Geparkten Kombi beschädigt und geflüchtet: Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, bei dem der Unfallverursacher im Vorbeifahren einen Dacia gestreift hat.

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug in Heusweiler in der Saarlouiser Straße in Höhe der Hausnummer 153 einen am Fahrbahnrand geparkten Dacia Dokker Kombi beschädigt. Der Unfallverursacher hat nach Angaben der Polizei im Vorbeifahren den Dacia auf der linken Fahrzeugseite von der Schlussleuchte bis zum Außenspiegel gestreift. Am Pkw des Verursachers müsste der Schaden auf der rechten Seite sein. Der Unfall ereignete sich am Freitag, 24. Januar, zwischen 9 Uhr und 13 Uhr.