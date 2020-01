Serie Menschen im Regionalverband : Winfried Kasper ist einer der SC-Blies-Retter

Bliesransbach Ein Unwetter verwüstete 2018 die Sportanlage der Bliesransbacher Fußballer. Ohne Ehrenamtliche wäre der Verein verloren gewesen.

Mit Tränen in den Augen stand Winfried Kasper am Morgen des 1. Juni 2018 vor dem Sportplatz in Bliesransbach und blickte auf ein Trümmerfeld. Das Jahrhundert-Unwetter hatte in der Nacht zuvor den Kunstrasen des SC Blies zerstört. „Das war das Schlimmste, was unserem Verein in seiner 100-jährigen Geschichte passiert ist. Wir wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Es war alles kaputt“, sagt Kasper.