Projekt „Patchwork City“ in Saarbrücken : Viele Aktionen für mehr Integration

Der innovative Ansatz von „Patchwork City“ in Saarbrücken wurde mit einem ersten Preis beim Wettbewerb „Zusammenleben Hand in Hand“ des Bundesinnenministeriums ausgezeichnet. Die Saarbrücker Erfahrungen fließen in den neuen „Nationalen Aktionsplans Integration“ des Bundes ein.

