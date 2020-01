Wirtschaftsdetektiv Medard Fuchsgruber : „Robin Hood der Kleinanleger“ bleibt weiter in Untersuchungshaft

Saarbrücken Strafsenat des Oberlandesgerichtes weist Haftbeschwerde des 55-Jährigen Privatermittlers als unbegründet zurück.

Der bundesweit bekannte Wirtschaftsdetektiv Medard Fuchsgruber (55) bleibt in Untersuchungshaft. Dies entschied der erste Strafsenat des Oberlandesgerichtes (OLG). Eine Beschwerde gegen den von der zweiten Strafkammer des Landgerichts wegen Fluchtgefahr erlassenen Haftbefehl lehnten die OLG-Richter nach Angaben einer Sprecherin „als unbegründet“ ab. Fuchsgruber, der von überregionalen Medien als „Robin Hood der Kleinanleger“ gefeiert worden war, muss sich derzeit vor der großen Wirtschaftsstrafkammer wegen gewerbsmäßiger Untreue in 196 Fällen, Betrugs, Insolvenzverschleppung, Urkundenfälschung und Bankrotts verantworten. Der Wirtschaftsdetektiv war lange Zeit mit Firmen in Ottweiler und auch in Zweibrücken aktiv.

Nachdem bereits im April letzten Jahres der Prozessauftakt wegen einer Erkrankung und Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten geplatzt war, erschien Fuchsgruber, der zuletzt in Duisburg gemeldet war, zu einem Verhandlungstermin Anfang dieses Monats ohne Entschuldigung nicht vor Gericht. Nach Angaben seines Verteidigers musste er sich angeblich notfallmäßig der Operation eines Nabelbruchs unterziehen. Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr, den das Landgericht umgehend erließ. Die Richter sahen Anhaltspunkte dafür, dass Fuchsgruber sich dem Verfahren entziehen wollte. Kriminalbeamte nahmen den 55-Jährigen in Duisburg fest und brachten ihn ins Saarland, wo ihm der Haftbefehl verkündet wurde. Seit dem 9. Januar sitzt er in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Saarbrücken in Untersuchungshaft. Zu Verhandlungsterminen wird er in Handschellen vorgeführt. Sein Verteidiger Jens Schmidt bezeichnete die Inhaftierung als „rechtswidrig“ und legte Haftbeschwerde ein. Die Operation seines Mandanten sei unaufschiebbar gewesen. Ein vom Gericht eingeschalteter Rechtsmediziner als Sachverständiger war anderer Meinung.