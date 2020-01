Staatsanwaltschaft lässt 21-Jährigen wieder frei : Hausmeister einer Brebacher Schule sperren mutmaßlichen Serientäter ein

Auch in Saarbrücken-Brebach führte die Polizei einen jungen Mann ab - so wie auf unserem Symbolfoto. Foto: dpa/Armin Weigel

Brebach Zwei Hausmeister einer Schule haben in Brebach einen Einbrecher dingfest gemacht. Die Polizei konnte den Saarbrücker problemlos festnehmen. Der 21-Jährige steht im Verdacht ein Serientäter zu sein.

Einer aufmerksamen Zeugin und zwei mutigen Hausmeistern ist es zu verdanken, dass in Saarbrücken ein mutmaßlicher Serieneinbrecher auf frischer Tat ertappt wurde. Wie die Polizei mitteilt, hat die Zeugin am Sonntag, 26. Januar, gegen 14.11 Uhr verdächtige Geräusche in der Wiedheck-Schule in Brebach wahrgenommen. Sie alarmierte die Polizei – und den Hausmeister der Schule. Der machte sich mit seinem Vertreter zum Schulgebäude auf. Die beiden Hausmeister machten nach Angaben der Ermittler den Einbrecher in der Schule ausfindig – und sperrten ihn geistesgegenwärtig in einem Zwischentrakt ein. Das eintreffende Kommando der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt konnte den Täter dort problemlos festnehmen.