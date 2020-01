Regionalverband : „Die Gäste zeigen eine große Dankbarkeit“

Bei Vorbereitungen im Lager der Kältehilfe in der Fischbachstraße: (v.l.) Petra Therre und Kerstin Lafontaine. Foto: David Hoffmann

Saarbrücken Der Verein „Ingos kleine Kältehilfe“ steht in Saarbrücken Obdachlosen und Bedürftigen zur Seite. Die SZ war einen Abend lang dabei.

Jeden Abend sind sie da. Ob bei Regen oder Schnee, ob in der eiskalten Winternacht im Dezember oder in der kühlen Frühlingsnacht im April: die Helfer von „Ingos kleiner Kältehilfe“ stehen bereit.

Auch an diesem bitterkalten Freitagabend im Januar haben sie wieder ihren Stand vor der Europa-Galerie aufgebaut. Neben einer warmen Mahlzeit, belegten Brötchen und Getränken bieten sie ihren Gästen vor allem Wärme, Fürsorge und ein offenes Ohr für deren Probleme.

„Von Oktober bis April sind wir täglich für unsere Gäste im Einsatz. In den Sommermonaten sind es in der Regel zwei bis drei Tage die Woche. Je nach Wetterlage kann es jedoch auch sein, dass wir bereits im September oder auch mal im Mai noch jeden Tag da sind“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Petra Therre.

Der Stand öffnet immer gegen 21 Uhr. Doch für die Helfer geht es bereits einige Stunden vorher los. „Die Vorbereitungen starten um 18 Uhr in unserem Lager in der Fischbachstraße in Malstatt“, berichtet Therre. Dort werden die Brötchen und warmen Getränke zur Ausgabe vorbereitet und dann zur Europa-Galerie transportiert.