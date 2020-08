Covid-19 : Neue Corona-Fälle, keiner in Kita Rehbachstraße

In einer Saarbrücker Kita kann am Montag die Betreuung wieder anlaufen: Der Verdacht auf Corona hat sich nicht bestätigt, die Quarantäne wird aufgehoben. Im Regionalverband gibt es jedoch neue Fälle. Foto: dpa/Caroline Seidel

Regionalverband Laut Pressestelle des Regionalverbandes gab es am Samstag zehn Corona-Neuerkrankungen, vier Genesene, am Sonntag (Stand 17 Uhr) keine Neuerkrankungen, drei Personen konnten die Quarantäne beenden. Die Anzahl der bestätigt vom Coronavirus Betroffenen liegt damit bei 1298. Das bedeutet, dass derzeit 25 Personen an Covid-19 erkrankt sind, 20 in Saarbrücken, zwei in Püttlingen und jeweils eine in Völklingen, Sulzbach und Kleinblittersdorf.