Auszeichnung für Völklinger Warndt-Gymnasium : Wie eine Schule auf fairen Handel und Konsum setzt

Völklingen Bereits zum fünften Mal wurde das Völklinger Warndt-Gymnasium mit der Auszeichnung „Fairtrade Klasse“ versehen.

Das Warndt-Gymnasium in Völklingen ist nicht nur UNESCO-Projektschule, sondern trägt seit diesem Jahr auch den Titel „Fairtrade School“. Am Donnerstag Abend wurde die Auszeichnung vom Regionalverbandsdirektor Gillo endlich überreicht, denn eigentlich hätte die Feier schon vor den Sommerferien stattfinden sollen. „Wir freuen uns sehr, dass es wirklich fruchtet, was wir hier mit den Schülern organisieren,“ erklärt Julia Recktenwald, Erdkunde-Lehrerin und Leiterin des Projektes an der Schule. „Wir sind in der 8. Klasse zum ersten Mal im Unterricht mit der Thematik Nachhaltigkeit und der Ausbeutung von Menschen in Entwicklungshilfeländern in Berührung gekommen. Das hat uns natürlich auch emotional berührt. Zu hören, dass so viele Kinder in anderen Ländern hart arbeiten müssen, während wir in die Schule gehen und Hobbys haben, das lässt uns natürlich nicht kalt,“ beschreibt die 17-jährige Kaja Gryglewska die Anfänge des Projektes. Seit letztem Jahr gibt es nun auch die Aktionsgruppe mit aktuell fünf Schülern, drei Lehrern und drei Eltern. Das war eines der fünf Kriterien, die eine Schule erfüllen muss, um die Auszeichnung zu erhalten.