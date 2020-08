Straßenbauarbeiten : Bald Verkehrschaos an der Oberen Saar?

Seit heute Baustellengebiet: Der Verkehrskreisel am Ortseingang von Kleinblittersdorf gehört zu einem der am stärksten stark frequentierten Knotenpunkten in der Region. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen des Landesbetriebs für Straßenbau sorgen für Einschränkungen im Straßenverkehr.

Ab dem heutigen Montag wird der Kreisverkehrsplatz am Ortseingang von Kleinblittersdorf unmittelbar vor der Grenze zu Frankreich saniert. Vor allem im Berufsverkehr ist die Strecke ein stark frequentierter Knotenpunkt für Fahrer aus der Umgebung. Zeitgleich will der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) nun auch die B 51 von der Bahnüberführung bis zum Kreisel und die L 253 vom Kreisel bis zur ehemaligen Zollstation erneuern. Auch der parallel zur B 51 laufende Radweg in Rilchingen-Hanweiler soll saniert werden.

Die Arbeiten am Radweg in Rilchingen-Hanweiler werden in insgesamt acht Baufeldern mit jeweils einer Länge zwischen 150 bis 250 Metern ausgeführt. Dazu muss eine Fahrspur der B51 eingezogen werden und der Verkehr einstreifig mit vorübergehender, verkehrsabhängiger Ampelanlage an den Baufeldern vorbeigeführt werden. An der Einmündung „Zum Bergwald“ (Richtung Saarlandtherme) wird während der Arbeiten eine Drei-Wege-Ampelanlage zur geänderten Verkehrsführung aufgestellt. Die stationäre Ampelanlage wird indessen abgeschaltet. Die Bauzeit für die drei Bauabschnitte am Kreisverkehrsplatz sowie den Anschlussbereichen der B 51 und L 253 soll etwa sechs Wochen betragen und bis Ende Oktober gehen. Die Arbeiten am Radweg sollen voraussichtlich Mitte November abgeschlossen sein, wie der Lfs abschließend mitteilte.