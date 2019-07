Kulturtermine

Ökumenische Liturgiefeier (red) Am Sonntag, 7. Juli, um 17 Uhr beginnt in der Martinskirche in Köllerbach eine ökumenische Liturgiefeier in konzertanter Form unter dem Motto „Wir kreisen um Dein Licht“. Passende Texte werden verknüpft durch Musik verschiedener Komponisten wie Hans-Jürgen Hufeisen, Peter Reulein, John Rutter und Urmas Sisask, wobei die Lieder des zuletzt Genannten original in estnischer Sprache vorgetragen werden.