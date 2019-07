Neue Bündnisse zeichnen sich ab : Abstimmungsmarathon im neuen Sulzbacher Rat

Sulzbach Weil zwei SPD-Verordnete fehlten, brauchten CDU und SPD die Hilfe der Linken. Die Freien Wähler unterstützten die Grünen.

Zunächst verabschiedete der Verwaltungschef die ausgeschiedenen Ratsmitglieder. „Stadtrat ist die unmittelbarste Art, Politik zu betreiben. Daher ist es eine besondere ehrenamtliche Aufgabe“, sagte Adam. Wenig später wurde er von der ersten Beigeordneten Mary-Rose Bramer (CDU) in seine zweite Amtszeit eingeführt und vereidigt. Dazu erklärte Adam: „Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe und hoffe, dass wir in den kommenden Jahren gemeinsam die richtigen Entscheidungen für die Stadt treffen.“

Danach wurde Bramer in einer Stichwahl gegen Dietmar Holzapfel (Freie Wähler) in ihrem Amt bestätigt. Neuer zweiter Beigeordneter ist Frank Mayer (SPD), dritte Beigeordnete wurde Marliese Stay (Die Linke). Diese schwarz-rot-rote Zusammenarbeit könnte über die kommenden fünf Jahre Bestand haben, auch wenn der SPD-Vorsitzende Dieter Heckmann beschwichtigte: „Wir sind mit einem Programm in den Wahlkampf gestartet und werden in der Sommerpause sehen, mit wem wir was umsetzen können.“