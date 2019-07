Musik in der Stadt : Rockiger Start der Völklinger Open-Airs

Völklingen Im Schatten der Völklinger Eligiuskriche eröffnete am Donnerstag die Band Zephyrsky die neue Reihe der Völklinger City-Open-Airs. Die jungen Musiker überzeugten ihr Publikum mit einer gelungenen Mischung von Songs und Stilen.

Zephyrsky nennen sie sich als Quartett, bedeutet: der Himmel des „vom Berg kommenden Westwindgottes“ aus der griechischen Mythologie. Mit „Ain‘t no sunshine“ haben sie die Saison eröffnet, wenig später hat Justin musikalisch den Sheriff erschossen. Mit einprägsamer Stimme, die er gerne auch in den Falsettbereich kippen lässt, wagt er sich auch an Titel, die seinerzeit Damen in den Hitparaden platziert haben: „Smooth-Operator“ zum Beispiel.