Öffentlichkeitsfahndung : Saarbrücker Polizei sucht einen Räuber

Mit diesem Phantombild sucht die Saarbrücker Polizei einen Mann, der am 23. Juni 2019 mit weiteren vier Komplizen einen 17-Jährigen in der City überfallen und ausgeraubt haben soll. Foto: Polizei. Foto: Polizei

Saarbrücken Nach einem schweren Raub auf offener Straße in Saarbrücken fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem mutmaßlichen Haupttäter. Er soll am 23. Juni um 6.39 Uhr mit vier Begleitern in der Mainzer Straße/Ecke Uhlandstraße im Stadtteil St.

Johann einen 17-Jährigen umzingelt und mit einem Messer bedroht haben. Dem Jugendlichen wurden sein Mobiltelefon, außerdem der Geldbeutel und eine Powerbank entwendet.