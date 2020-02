Stadtrat : „Mit der SPD ist zu rechnen!“ Wirklich? Ganz im Ernst?

Für die einen war das gestern in der Saabrücker Congresshalle eine Stadtratssitzung. Für die anderen eine Art Therapiegruppensitzung. Die anderen waren die Stadtverordneten der SPD. Dass die Sozialdemokraten eine eigene Kandidatin zur Besetzung der Leitungsstelle im Dezernat für Wirtschaft, Soziales und Digitalisierung ins Rennen schickten, ist ein normaler Vorgang.

Demokratie lebt von alternativen Angeboten, zwischen denen sich die Wählenden entscheiden können. Was die Saarbrücker SPD seit ihrem Machtverlust im Stadtrat und an der Rathausspitze veranstaltet, wirkt aber eher wie Selbstbeschwörung.

Die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP wirkt stabil. Sie wird also vermutlich in den kommenden vier Jahren den Ton angeben im Stadtrat. Der Oberbürgermeister von der CDU ist auf zehn Jahre gewählt. Das ist für eine SPD, die Saarbrücken in den vergangenen Jahrzehnten teilweise im Alleingang, teilweise in unterschiedlichen Konstellationen immer irgendwie mitregiert hat, eine ungewohnte Situation.