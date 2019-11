Fraktionsvorsitzender zur Nominierung als Finanzdezernentin : Linke kritisiert Nominierung von Meyer-Gluche

Saarbrücken Barbara Meyer-Gluche von den Grünen hatte angekündigt, als Nachfolgerin von Bürgermeister Ralf Latz (SPD) anzutreten. Nach Kritik von der SPD kommen jetzt auch kritische Stimmen von den Linken.

„Womöglich existiert bei CDU und FDP so wenig Finanzkompetenz, dass Meyer-Gluche einfach die Person in der Koalition mit dem größten Fachwissen und der längsten Erfahrung ist“, schreibt Bleines in einer aktuellen Pressemitteilung. Wahrscheinlicher sei aber, dass die Nominierung der Preis „für das Umkippen der grünen Fraktion und deren Beteiligung an Jamaika“ sei.