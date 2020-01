Danke für den Spaß, Terry Jones : Lachen über den Tod

Martin Rolshausen. Foto: SZ/Robby Lorenz

Darf ich lachen, wenn jemand stirbt? Ich muss. Zumindest, wenn es sich um ein Mitglieder der Pythons handelt, jener britischen Gruppe, die gesungen hat: „Life’s a laugh and death’s a joke.“ Und weil das Leben ein Lacher und der Tod ein Witz sind, empfahlen die Pythons erst: „Always look on the bright side of life.“ Und dann: „Always look on the bright side of death.“ Immer auf die Sonnenseite des Lebens und dann auch auf die Sonnenseite des Todes schauen.

Von Martin Rolshausen