Gibt es ein Paralleluniversum? : Wenn der Job unheimlich wird

Manchmal ist mir mein Beruf unheimlich. Ab und zu sprechen mich fremde Menschen mit Namen an. Und wenn ich fragend schaue, erklären sie, dass sie mich aus der Zeitung kennen. Dann sagen sie meistens noch etwas Nettes.

Der Name der Absenderin der elektronischen Post war mir unbekannt. Von der Veranstaltung, um die es darin ging, hatte ich nie gehört. Gibt es also doch Paralleluniversen, die sich ab und zu berühren, so dass Dinge vom einen Universum ins andere fallen? Ich formulierte die Frage in meiner Antwort-Mail dann doch etwas anders: „Wir haben miteinander gesprochen?“ „Oh..., das tut mir leid, ich dachte, es wären Sie persönlich gewesen eben am Telefon. Dann war es wohl doch ein Kollege von Ihnen, der mir Ihre E-Mail genannt hat.“