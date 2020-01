Dudweiler Fastnacht : Garde-Glanz ziert die Wildwest-Sitzung

Dudweiler Einen Gefängnisausbruch und einen Diebstahl gibt es selbst in der Fastnacht nicht alle Tage: Aber zum Schluss siegte wie immer bei der KG 1955 Dudweiler-Pfaffenkopf die gute Laune.

Minitu und Old-Plapperhand gaben dem Indianer Wilde Feder Nachhilfe im Anschleichen, Nahkampf und Rauchzeichen-Lesen. Cowgirl Jane berichtete über ihre Erfahrungen bei der Suche nach einem passenden Cowboy und kaufte sich am Ende lieber eine Katze. „Do hugge jo gruseliche Gestalte“, fand Sandro Truisi in seiner Büttenrede, aber er schäkerte dennoch viel mit dem Publikum.

Außer Rand und Band war das Männerballett, das seinen wilden Can Can gleich zweimal zeigen durfte. „Ich will ’nen Cowboy als Mann“, forderte singend die glamouröse Diva vom Paffekopp, Mathilda Magnifique, die heftig mit Cowboy Michael im Publikum flirtete. Die Stimmung war so gut, dass der Spaß-Sheriff und der Humor-Marshal nichts zu meckern hatten. Schon gar nicht über den Sitzungspräsidenten. Tobias Heintz führte so gut aufgelegt durch den Abend, als habe er in einem Saloon das Sagen.