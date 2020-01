Viel zu tun hatte die Polizei bei einer Auseinandersetzung in Völklingen, an der bis zu zwölf Personen beteiligt waren. Foto: dpa/Friso Gentsch

Völklingen Mindestens 12 sich prügelnde Türken und Syrer, 16 Polizisten, 8 Streifenwagen: Das alles war im Spiel, nachdem Kinder in Völklingen ein Auto beschädigt haben – und danach die Situation zwischen zwei Gruppen eskalierte.

Eine Waffe, ein Messer und ein Schüreisen – das alles war bei einer Massenschlägerei zwischen Türken und Syrern in der Völklinger Bergstraße im Einsatz. Als die ersten beiden Streifenwagen am Sonntag gegen 18 Uhr am Ort der Auseinandersetzung eintrafen, kam den Polizisten eine Gruppe von sechs Personen aus einem Vorgarten entgegen – eine davon mit einem Schüreisen in der Hand. Nach mehrmaliger Aufforderung legte der Mann das Schüreisen nieder. Ein Auto, das wegfahren wollte, konnten die Beamten stoppen. Da mehrere Personen vor dem Anwesen aufeinander losgingen, rückte die Polizei mit insgesamt acht Streifenwagen an.