Saarbrücken Das ging schnell: Die Karten für das Hallenmasters des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) waren in Windeseile ausverkauft. Das sorgt jetzt für Ärger unter Fans. Was sagt der Verband?

Erstmals bot der SFV das freie Kartenkontingent für das Großevent am 2. Februar in der Saarbrücker Saarlandhalle nur online an. 900 Tickets waren im Online-Shop erhältlich, „im Laufe des Tages“ sollte der Verkauf am Montag starten, hatte der SFV vorab angekündigt. Schwinn sagt: „Es ist die fairste Methode, die wir bislang hatten.“