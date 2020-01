Baumfäll-Arbeiten in Alt-Saarbrücken : Nach Wald-Termin blieben Bedenken

Auch Baumkontrolleur Holger Wörner vom Saarbrücker Grünamt (Mitte) erklärte Anrainern des Waldgebiets am Montag, warum zwischen der Junkersstraße und dem „Ring am Gottwill“ Fällarbeiten vorgesehen sind. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Mitarbeiter des Saarbrücker Grünamtes informierten Alt-Saarbrücker über Fällarbeiten. Und sie nahmen Kritik mit.

Die Stadt will rund 90 Bäume zwischen den Wohngebieten in der Junkersstraße und dem „Ring am Gottwill“ fällen. Diese Ankündigung vom vergangenen Mittwoch verunsicherte Anwohner. Etliche wollten nicht glauben, dass die Holzfäll-Arbeiten wirklich notwendig sind. Andere halten das Vorhaben für richtig, weil Bäume schon in angrenzende Gärten gestürzt seien.