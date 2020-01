Hilfe nach Todesfall : Zehn Jahre Lebenscafé für Trauernde

Saarbrücken Menschen brauchen nach dem Tod eines nahen Angehörigen oder ihres Partners oft jemanden, mit dem sie ihren Schmerz teilen können. In Saarbrücken gibt es eine solche Gruppe.

(red) Das Lebenscafé für Trauernde im Dekanat Saarbrücken feiert am 23. Januar 10-jähriges Bestehen. Seit 2010 laden Seelsorgerinnen und Ehrenamtliche Trauernde ein, den Abschied von einem geliebten Menschen zu verarbeiten. Die Feier beginnt am Donnerstag, 23. Januar, um 16 Uhr mit einem Gottesdienst in der Malstatter Kirche St. Paulus. Den Gottesdienst leitet Benedikt Welter. Anschließend sind alle, die bisher ins Trauercafé kamen, zu Kafee und Kuchen eingeladen.