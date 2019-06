Kampagne gegen Schaulustige : Videos und Plakate sollen Gaffer abschrecken

Saarbrücken „Gaffen ist gefährlich“ heißt die Kampagne gegen Schaulustige, die Saar-Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag gestartet hat.

Erst am vergangenen Wochenende haben Schaulustige Einsatzkräfte bei der Bekämpfung eines Wohnhausbrandes in der Neunkircher Innenstadt behindert. Als am Samstagabend das Haus in Flammen stand, sollen Autofahrer versucht haben, den abgesperrten Bereich zu passieren, obwohl die Feuerwehr dabei war, Schläuche zu verlegen. Kinder sollen rund um einen Hydranten gestanden haben, aus dem die Feuerwehrleute Wasser für die Löscharbeiten benötigten (wir berichteten). Immer wieder bringen Gaffer Einsatzkräfte, Verletze und nicht zuletzt sich selbst in Gefahr. Saar-Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) startete am Dienstagmittag die Kampagne „Gaffen ist gefährlich“, um genau darauf aufmerksam zu machen.