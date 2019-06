Am Saarbrücker Hauptbahnhof : Straftäter geht der Bundespolizei in die Fänge und wandert ins Gefängnis

Saarbrücken Obwohl er keinen Ausweis dabei hatte, fanden die Ermittler rasch heraus, dass es sich bei dem kontrollierten Mann um einen per Haftbefehl gesuchten Verkehrsrowdy handelt.

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle am Saarbrücker Hauptbahnhof einen Mann gefasst, den die Staatsanwaltschaft mit einem Haftbefehl gesucht hatte. Nach Angaben von Karsten Eberhardt von der Bundespolizeiinspektion in Bexbach am Dienstag (11. Juni) griffen die Ermittler bereits am Sonntag um 16:20 Uhr zu.