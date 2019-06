Polizei sucht Zeugen : Junger Mann verprügelt 79-jährige Frau mit Schlagstock

Saarbrücken/Auersmacher Ein junger Mann hat am Freitag an einer Bushaltestelle randaliert. Als ihm eine Anwohnerin Einhalt gebieten wollte, schlug der Mann zu.

Unschöne Szenen an einer Bushaltestelle im Kleinblittersdorfer Ortsteil Auersmacher: Ein etwa 20 Jahre alter Mann hat am Freitagabend gegen 22.20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Kapellenstraße randaliert. Er trat mehrfach gegen ein Schild und hat lautstark herumgebrüllt. Eine 79-jährige Anwohnerin beobachtete den Mann dabei.