Schwerer Autounfall bei Friedrichsthal : Eine Stunde suchen Helfer nach den schwerverletzten Opfern

Friedrichsthal Zwei Männer aus Dudweiler verunglücken mit ihrem Wagen. Und dann müssen sie nach dem Notruf ausharren.

Bei einem schweren Unfall bei Friedrichstal sind zwei Männer schwer verletzt worden. Bis sie allerdings gefunden wurden, war eine Stunde vergangen, wie ein Sprecher der Sulzbacher Polizei am frühen Montag (23. September) berichtet.

Dabei hatte der Fahrer selbst per Mobiltelefon Alarm geschlagen. Allerdings machte er dabei nur ungefähre Angaben zum Unglücksort, so dass die Helfer Schwierigkeiten hatten, das Unfallauto mit den Opfern zu entdecken.

Erst nach intensiver Suche erspähten die Ermittler den schwarzen Audi-Quattro im Gebüsch. Mehrere Streifenkommandos waren an der Suche beteiligt. Die Unglücksstelle befand sich am Übergang der A 623 zur A 8 in Richtung Luxemburg.