Großübung : Dudweiler Feuerwehr trainiert Rettung nach Unfall

Dudweiler ( Ein Raser lässt die Reifen durchdrehen, das Ehepaar erschrickt, die Polizei nimmt die Verfolgung auf. An der Grundschule in Dudweiler vorbei führt die wilde Hatz Richtung Feuerwache in der Fischbachstraße, wo der Fahrer die Kontrolle verliert und mit anderen Fahrzeugen kollidiert – die spektakuläre Rettungsaktion beginnt.

„Es ist eine realistische Übung“, erklärt Löschbezirksführer Torsten Ludwig. Die Kollegen vom DRK überprüfen, wie es um den Gesundheitszustand der Insassen steht – nichts Lebensbedrohliches. Die Wehrleute rücken daraufhin mit den bis zu 30 Kilo schweren Scheren und Spreizern an, schneiden die Karosserie auf. Ziel der Übung, die vom Zugführer Dudweiler-Mitte, Christian Montada, ausgearbeitet wurde, ist es, mit dem Erreichen des Unfallortes, dem Retten der Personen und deren Transport ins Krankenhaus innerhalb der sogenannten „Golden Hour of Shock“ zu bleiben, wie der Löschbezirksführer erklärt. Das beschreibt jene Stunde, die nicht überschritten werden sollte, um so eine drastische Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu verhindern. „Einwandfrei, perfekt. Jeder hat seinen Job gut gemacht“, lobt er am Ende der Übung, an der sich Kameraden aus Scheidt, Malstatt-Burbach, Bildstock, Friedrichsthal, St. Ingbert-Mitte und Quierschied beteiligt hatten. Dass auch der Nachwuchs so einiges draufhat, zeigte sich am Sonntag bei der Schauübung der Jugendfeuerwehr.