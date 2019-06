Polizei : Motorradfahrer bei Unfall in Dudweiler schwer verletzt

Dudweiler Bei einem Unfall an Fronleichmann in Dudweiler hat ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Er musste ins Krankenhaus in St. Ingbert eingeliefert werden. Nach Angaben der Polizei-Inspektion Sulzbach wollte am Donnerstag, 20. Juni, gegen 16.10 Uhr ein 42-Jähriger aus Dudweiler mit seinem Auto am Ortsausgang von einem Waldparkplatz nach links in die verlängerte Rentrischer Straße einfahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Dabei habe er den Motorradfahrer aus Friedrichsthal übersehen, der auf der Landstraße in Richtung Rentrisch fuhr. Der 66-Jährige habe eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Dabei sei er zu Fall gekommen. Er sei mitsamt dem Zweirad über den Boden gerutscht und mit dem Pkw zusammengestoßen.